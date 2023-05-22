Кулеба начал второе турне по странам Африки для продвижения "формулы мира" Зеленского

Визитом в Марокко министр иностранных дел Дмитрий Кулеба начал второе турне по странам Африки.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Как отмечается, это первый двусторонний визит главы МИД в Марокко с момента установления дипломатических отношений между странами.

Первое в истории турне по африканским странам состоялось в октябре 2022 г. Тогда география турне ограничивалась странами Субсахарской Африки, а ныне она расширится на государства во всех частях континента от севера до юга.

Согласно сообщению, турне имеет три ключевых задачи:

привлечь как можно больше африканских стран к воплощению "формулы мира" президента Владимира Зеленского;

заручиться поддержкой бесперебойного экспорта украинских зерновых внутри Черноморской зерновой инициативы и программы президента "Зерно из Украины";

создать новые возможности для украинского бизнеса.

"При лидерстве президента Зеленского курс на открытие новых горизонтов стал основополагающим для нашей дипломатии. Глава государства лично работает по максимуму со странами Африки, Азии, Латинской Америки", – отметил Кулеба.

Напомним, что в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира – предложения Украины, которые необходимо реализовать для окончания российской агрессии. Формула содержит 10 пунктов:

Радиационная и ядерная сохранность.

Продовольственная безопасность.

Энергетическая безопасность.

Освобождение всех пленных и депортированных.

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

Вывод российских войск и прекращение боевых действий.

Возмещение ущерба.

Немедленная защита природы.

Недопущение эскалации.

Фиксация окончания войны.

Тогда Зеленский подчеркнул, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Он добавил, что словам России доверять невозможно.