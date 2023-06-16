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Мирная миссия. Президент Южной Африки прибыл в Украину (ВИДЕО)

Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса в Украине. Фото: скриншот / Presidency | South Africa / Twitter

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса прибыл с визитом в Украину. Об этом утром 16 июня сообщила его пресс-служба.

Отмечается, что на железнодорожной станции Немишаево, что в Киевской области, его встретили специальный представитель Украины по делам Африки и Ближнего Востока Максим Субко и посол Южной Африки в Украине Андре Гроневальд.

Напомним, что еще в мае Сирил Рамафоса заявил, что шесть лидеров африканских стран планируют посетить Украину и Россию, как только это будет возможно, чтобы помочь найти решение войны.

Позже он провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого проинформировал о намерении посетить страну в составе миссии. По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, глава Украины поприветствовал такую инициативу.

По информации Reuters, африканские лидеры сформировали документ, в котором хотят предложить Украине и России:

  • отвод российских войск;
  • вывод ядерного оружия из Беларуси;
  • приостановку ордера Международного уголовного суда на арест президента страны-агрессора РФ Владимира Путина;
  • ослабление санкций против РФ и т.д.

Ожидается, что сегодня, 16 июня, политики встретятся с Зеленским, а на следующий день – с Путиным.

Автор:
Артем Ющенко