Мирная миссия. Президент Южной Африки прибыл в Украину (ВИДЕО)

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса прибыл с визитом в Украину. Об этом утром 16 июня сообщила его пресс-служба.

Отмечается, что на железнодорожной станции Немишаево, что в Киевской области, его встретили специальный представитель Украины по делам Африки и Ближнего Востока Максим Субко и посол Южной Африки в Украине Андре Гроневальд.

[ARRIVAL]: His Excellency President @CyrilRamaphosa has arrived at Nemishaeve Railway Station in Ukraine and is received by Ukraine's Special Envoy for Africa & the Middle East Ambassador Maksym Subhk and South African Ambassador to Ukraine Mr Andre Groenewald.… pic.twitter.com/Jk8V8n2v9O — Presidency | South Africa 🇿🇦 (@PresidencyZA) June 16, 2023

Напомним, что еще в мае Сирил Рамафоса заявил, что шесть лидеров африканских стран планируют посетить Украину и Россию, как только это будет возможно, чтобы помочь найти решение войны.

Позже он провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого проинформировал о намерении посетить страну в составе миссии. По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, глава Украины поприветствовал такую инициативу.

По информации Reuters, африканские лидеры сформировали документ, в котором хотят предложить Украине и России:

отвод российских войск;

вывод ядерного оружия из Беларуси;

приостановку ордера Международного уголовного суда на арест президента страны-агрессора РФ Владимира Путина;

ослабление санкций против РФ и т.д.

Ожидается, что сегодня, 16 июня, политики встретятся с Зеленским, а на следующий день – с Путиным.

