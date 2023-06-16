- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Мирная миссия. Президент Южной Африки прибыл в Украину (ВИДЕО)
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса прибыл с визитом в Украину. Об этом утром 16 июня сообщила его пресс-служба.
Отмечается, что на железнодорожной станции Немишаево, что в Киевской области, его встретили специальный представитель Украины по делам Африки и Ближнего Востока Максим Субко и посол Южной Африки в Украине Андре Гроневальд.
Напомним, что еще в мае Сирил Рамафоса заявил, что шесть лидеров африканских стран планируют посетить Украину и Россию, как только это будет возможно, чтобы помочь найти решение войны.
Позже он провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого проинформировал о намерении посетить страну в составе миссии. По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, глава Украины поприветствовал такую инициативу.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По информации Reuters, африканские лидеры сформировали документ, в котором хотят предложить Украине и России:
- отвод российских войск;
- вывод ядерного оружия из Беларуси;
- приостановку ордера Международного уголовного суда на арест президента страны-агрессора РФ Владимира Путина;
- ослабление санкций против РФ и т.д.
Ожидается, что сегодня, 16 июня, политики встретятся с Зеленским, а на следующий день – с Путиным.