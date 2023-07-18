Оккупанты из артиллерии обстреляли село в Донецкой области: ранены пять человек, среди них есть дети

Российские захватчики продолжают воевать с гражданским населением Донецкой области. 18 июля около 19:30 оккупанты обстреляли из реактивной артиллерии частный сектор села Желанне Первое Покровского района.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Согласно сообщению, во вражеский огонь попали двое мальчиков в возрасте один и тринадцать лет. Во время обстрела дети играли во дворе частного дома.

Кроме того, ранения получили еще три человека: две женщины и мужчина в возрасте от 34 до 62 лет. Все пострадавшие нуждаются в помощи медиков.

Донецкая областная прокуратура возбудила уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 17 июля враг из реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч" обстрелял северную часть области.

Снаряды попали по жилым кварталам Авдеевки, а также сел Степановка и Степное Ильиновской и Очеретинской территориальных общин и села Макаровка Волновахского района.