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Россия обстреляла Краматорск: два человека получили ранения (ФОТО)

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Фото: городской совет Краматорска

Оккупационные силы Российской Федерации совершили очередной ночной ракетный удар по Краматорску. В результате атаки два человека получили ранения.

Об этом сообщили пресс-служба Краматорского городского совета и начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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атаки на краматорск, атаки на донецкую область
Фото: городской совет Краматорска
атаки на краматорск, атаки на донецкую область
Фото: городской совет Краматорска
атаки на краматорск, атаки на донецкую область
Фото: міська рада Краматорська
атаки на краматорськ, атаки на донецьку область
Фото: міська рада Краматорська

Целью врага стал сектор, где расположены многоэтажки. Ударом оккупанты повредили жилые дома и территорию предприятия. Горсовет еще уточняет последствия разрушений.

Всего за сутки россияне ранили четырех жителей в Донецкой области. В результате российских атак на Донецком направлении повреждены 8 домов в Кураховской громаде, в течение суток происходили обстрелы Марьинки и Красногоровки.

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Фото: Донецкая ОВА
атаки на донецкую область
Фото: Донецкая ОВА
атаки на донецкую область
Фото: Донецкая ОВА
атаки на донецкую область
Фото: Донецкая ОВА
атаки на донецкую область
Фото: Донецкая ОВА
атаки на донецкую область
Фото: Донецкая ОВА

На Горловском направлении россияне сбросили 2 авиабомба на Нью-Йорк, одна из них разрушила 5-этажку. Всего в громаде повреждено 6 домов, админздание и инфраструктурный объект, в Часовоярской громаде - 3 дома, в Константиновке - 6 домов, школу и предприятие. 1 человек ранен и 5 домов повреждены в Плещеевке Ильиновской громады.

На Лисичанском направлении 3 дома повреждены в Ямполе Лиманской громаде, еще по одному в Северске и Звановке.

Накануне российские оккупационные войска атаковали жилищный фонд и гражданскую инфраструктуру ряда населенных пунктов Донецкой области. В результате обстрелов погибли двое гражданских. До этого оккупанты также нанесли многочисленные удары по населенным пунктам Донецкой области. В частности, сбрасывали авиабомбы и вели огонь с артиллерийских установок.

Автор:
Вита Молодан