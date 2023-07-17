Россия обстреляла Краматорск: два человека получили ранения (ФОТО)

Оккупационные силы Российской Федерации совершили очередной ночной ракетный удар по Краматорску. В результате атаки два человека получили ранения.

Об этом сообщили пресс-служба Краматорского городского совета и начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Фото: городской совет Краматорска Фото: городской совет Краматорска Фото: міська рада Краматорська Фото: міська рада Краматорська

Целью врага стал сектор, где расположены многоэтажки. Ударом оккупанты повредили жилые дома и территорию предприятия. Горсовет еще уточняет последствия разрушений.

Всего за сутки россияне ранили четырех жителей в Донецкой области. В результате российских атак на Донецком направлении повреждены 8 домов в Кураховской громаде, в течение суток происходили обстрелы Марьинки и Красногоровки.

Фото: Донецкая ОВА Фото: Донецкая ОВА Фото: Донецкая ОВА Фото: Донецкая ОВА Фото: Донецкая ОВА Фото: Донецкая ОВА

На Горловском направлении россияне сбросили 2 авиабомба на Нью-Йорк, одна из них разрушила 5-этажку. Всего в громаде повреждено 6 домов, админздание и инфраструктурный объект, в Часовоярской громаде - 3 дома, в Константиновке - 6 домов, школу и предприятие. 1 человек ранен и 5 домов повреждены в Плещеевке Ильиновской громады.

На Лисичанском направлении 3 дома повреждены в Ямполе Лиманской громаде, еще по одному в Северске и Звановке.

Накануне российские оккупационные войска атаковали жилищный фонд и гражданскую инфраструктуру ряда населенных пунктов Донецкой области. В результате обстрелов погибли двое гражданских. До этого оккупанты также нанесли многочисленные удары по населенным пунктам Донецкой области. В частности, сбрасывали авиабомбы и вели огонь с артиллерийских установок.