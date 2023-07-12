Обстрелы Донецкой области. За сутки в результате российских обстрелов ранены 4 гражданских (ФОТО)

Оккупационные войска РФ не прекращают террор мирного населения Донецкой области. За минувшие сутки, 11 июля, в результате обстрелов врага четверо жителей региона получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Так, на Горловском направлении в Торецке в результате российских атак ранен один человек, там также повреждены 12 домов. Еще один дом поврежден в Щербиновке и несколько в Часовоярской громаде.

Последствия обстрелов. Фото: Павел Кириленко/Telegram

На Лисичанском направлении из-за вражеских обстрелов один человек получил ранение в Северске, там также повреждены дом и инфраструктурный объект. Еще два дома разрушены в Торском Лиманской громады.

Последствия обстрелов. Фото: Павел Кириленко/Telegram

"Всего за сутки россияне ранили 4 жителей Донецкой области", - отметил Кириленко.

Напомним, 10 июля россияне 14 раз обстреляли Угледар из артиллерии и нанесли удар по Новоукраинке. В результате обстрелов 3 жителей Донецкой области погибли, еще семеро – получили ранения.