Враг обстрелял 16 населенных пунктов Запорожской области: один человек погиб

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 11 июля вражеская армия ударила по 16 населенным пунктам. Из-за российской агрессии 1 человек погиб.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, за сутки враг совершил 69 обстрелов 16 прифронтовых населенных пунктов Запорожской области.

"60 артиллерийских ударов пришлись по Орехову, Гуляйполю, Железнодорожному, Малой Токмачке, Егоровке, Малиновке, Степногорску, трижды атакованы авиабомбами Орехов и Преображенка, 6 ударов с РСЗО по Орехову, Новодаровке, Червонному", - уточнил Малашко.

Он добавил, что во время артиллерийской атаки по жилому кварталу Гуляйполя 85-летний мужчина получил тяжелые травмы. Его оперативно доставили в ближайшее медицинское учреждение, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось.

Кроме того, за сутки зафиксировано 43 сообщения о разрушении гражданских объектов.

Напомним, 9 июля по прифронтовому Орехову войска РФ ударили управляемой авиабомбой по пункту выдачи гуманитарной помощи. В результате очередного военного преступления россиян погибли семь человек .