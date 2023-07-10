Вследствие авиаудара по Орехову погибла пара железнодорожников-волонтеров: что будет с ребенком

В результате попадания авиабомбы в школу в Орехове Запорожской области 9 июля погибли, среди прочего, двое сотрудников "Укрзализныци", которые также занимались волонтерской помощью жителям в местном "пункте несокрушимости".

Как сообщили в УЗ, это, в частности, Ольга Очкас 1978 года рождения. Отмечается, что она работала на станции Ореховская с 1999 года, пройдя путь от уборщицы производственных помещений до дежурного по железнодорожной станции. В последней должности она работала с 2004 года.

Вместе с ней погиб и ее муж Виталий Юшко 1976 года рождения. Известно, что трудовую деятельность на железнодорожном транспорте он начал в 1995 году электромонтером сигнализации, централизации и блокировки Пологовской дистанции сигнализации и связи Приднепровской железной дороги.

Там же впоследствии мужчина работал электромехаником и старшим электромехаником. В "Укрзализныце" его описывают как высококвалифицированного работника, отмеченного ведомственными и отраслевыми наградами.

Ольга Очкас. Фото: Facebook-страница погибшей

Как сообщила глава профсоюзной организации Запорожской дирекции железнодорожных перевозок Приднепровской ЖД Татьяна Вербовецкая, у супругов осталось двое детей. Судя по ее сообщению в Facebook, это дочь Екатерина, проживающая в Киеве, и 7-летний сын Артем, который в прошлом году пошел в первый класс.

В "Укрзализныце" же по этому поводу заявили, что "будут заботиться о 8-летнем ребенке погибших в Орехове железнодорожников до его совершеннолетия". Всего же, напомним, в результате попадания накануне авиабомбы в школу в Орехове погибли семь человек, спасательные работы уже завершены.

Отметим также, что месяц назад 10 июня в Орехове в результате российского обстрела погибла еще одна семейная пара: сообщалось, что это 58-летний мужчина и 54-летняя женщина.