Число погибших в результате авиаудара по школе в Орехове выросло до семи (ФОТО, ВИДЕО)

Число погибших в результате авиаудара по школе в Орехове Запорожской области выросло до семи. Как сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, спасатели деблокировали из-под завалов здания тела еще троих людей без признаков жизни.

Напомним, что удар произошел накануне, когда граждане получали гуманитарную помощь. Изначально было известно о четырех погибших - женщинах 1976, 1978 и 1980 годов рождения, а также мужчине 1976 года рождения. Сообщалось еще о 13 раненых.

В целом под завалами разрушенного заведения оказалось более полутора десятков человек, находившихся внутри и рядом снаружи. Также были повреждены жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, расположенные рядом с эпицентром взрыва.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры было начато расследование производства по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

По данным следствия, обстрел произошел 9 июля около 13:20. Подчеркнем при этом, что официально о происшествии было впервые сообщено, и без указания даты и времени, лишь 19 часов спустя, что является крайне нетипичным для подобных случаев.