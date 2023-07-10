В Запорожской области россияне обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи, есть погибшие

9 июля в прифронтовом Орехове войска Российской Федерации ударили управляемой авиабомбой по пункту выдачи гуманитарной помощи. Авиабомба почти полностью разрушила здание школы, в которой находился штаб.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

Под завалами оказались более полутора десятков человек. В результате обстрела три женщины 43, 45, 47 лет и 47-летний мужчина погибли на месте, еще 11 человек получили ранения и были госпитализированы в больницу. Спасательные работы еще продолжаются.

Кроме того, россияне 35 раз обстреляли 10 мирных населенных пунктов области. Левадное и Новодаровка подверглись обстрелам из РСЗО, 30 артобстрелов рашисты нанесли по Гуляйполю, Железнодорожному, Новоданиловке, Ольговскому, Красному, Малиновке. В Новоданиловке 65-летний мужчина получил ранения.

По информации ЗОВА, в течение суток враг разрушил 10 гражданских построек.

Напомним, за сутки 7 июля враг нанес удар по 15 населенным пунктам области. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения. Было зафиксировано 32 сообщения о разрушении домов, квартир, административных зданий, помещениях школы, автомобилей и другого имущества жителей.