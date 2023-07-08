Россияне обстреляли 15 населенных пунктов Запорожской области: 2 человека получили ранения

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 7 июля враг нанес удар по 15 населенным пунктам. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Рашисты нанесли 62 обстрела по 15 населенным пунктам: 4 ракетных удара пришлись по областному центру и Задорожному, авиаудары по Орехову и Новодаровке, 6 ударов с РСЗО по Малиновке, Новодаровке, Красному, Новоивановке, 50 артиллерийских по Малиновке, Белогорью, Новодаровке, Преображенке, Темировке, Левадному", - отметил Малашко.

По его словам, двое жителей Преображенки получили ранения - 63-летняя женщина и 47-летний мужчина. Их оперативно доставили в больницу.

Кроме того, за сутки зафиксировано 32 сообщения о разрушении домов, квартир, административных зданий, помещениях школы, автомобилей и другого имущества жителей.

Накануне оккупанты совершили 67 обстрелов 11 городов и сел Запорожской области. В Гуляйполе смертельные ранения получила 56-летняя женщина.