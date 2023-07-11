На Донетчине в результате обстрелов погибли три человека

Российские оккупанты продолжают воевать с мирным населением Донецкой области. За прошедшие сутки россияне 14 раз обстреляли Угледар из артиллерии и нанесли удар по Новоукраинке.

Об этом сообщил глава области Павел Кириленко.

По его информации, в результате обстрелов 3 жителей Донбасса погибли, еще семеро - получили ранения.

В результате в Остром Кураховской общины один человек погиб, еще трое получили ранения. Еще один человек погиб в Торецке. Там оккупанты повредили 14 домов.

Кириленко добавил, что в Часовоярской общине повреждено 2 дома, а в Предтечином Константиновской общины повреждено админздание. В Заречном Лиманской общины повреждены 2 дома, в Юрковке Николаевской общины перебиты линии электропередач.

В течение суток происходили обстрелы Новомихайловки Марьинской общины и Клебан-Быка Ильиновской общины.

Напомним, ночью, 10 июля, россияне ударили по Краматорску и попали по территории предприятия. В Лиманской общине оккупанты ранили одного человека в Ямполе.