Трагедия на Кураховской ТЭС. Количество погибших возросло до трех

На Кураховской теплоэлектростанции в Донецкой области под завалами обнаружили тела еще двух работников. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что это тела людей, ранее считавшихся пропавшими без вести.

Всего в результате трагедии погибли три человека.

Кураховская ТЭС: что произошло на электростанции

Вечером 7 июля на Кураховской ТЭС обрушилась крыша котлотурбинного цеха. Было известно об одном погибшем человеке, трех раненых и двух пропавших без вести.

Как сообщала пресс-служба "ДТЭК Энерго" в комментарии "Суспільному", обрушилось стационарное железобетонное перекрытие. Вероятной причиной аварии называли постоянные обстрелы со стороны российских войск.

"Предварительная причина – обрушения вероятно могут быть обусловлены многочисленными обстрелами предприятия с начала полномасштабного вторжения. Кураховская ТЭС на протяжении полутора лет войны подвергалась неоднократным вражеским атакам и имеет значительные повреждения оборудования и конструкций. В мае этого года станция два раза садилась "на ноль" из-за обстрелов РФ", – указывали в компании.

В свою очередь в Донецкой областной прокуратуре информировали о начале досудебного расследования по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью (ч. 2 ст. 272 УК Украины). В ведомстве отмечали, что по предварительным данным, крыша обрушилась в результате прошлых российских атак на предприятие, а правоохранители проверяют факт допуска работников к работе в аварийных условиях.