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В ТЭС на Донетчине упала крыша цеха: один человек погиб, двое считаются пропавшими
8 июля в Донецкой области на тепловой электростанции обрушилась крыша котлотурбинного цеха. В результате чрезвычайной ситуации погиб один человек, двое - считаются пропавшими, трое получили травмы.
Об этом сообщает Министерство энергетики.
Отмечается, что на ТЭС в Донецкой области, которая неоднократно подвергалась враждебным обстрелам, произошел несчастный случай - упала крыша котлотурбинного цеха, из-за чего персонал аварийно отключил энергоблоки.
Как сообщили в Минэнерго, погиб один человек, двое - считаются пропавшими, трое получили травмы и отправлены в больницу.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В ведомстве добавили, что сейчас идет разбор завалов, а причины чрезвычайного происшествия устанавливаются.
Напомним, в ночь на 17 июня на угольной шахте в Павлограде Днепропетровской области произошел взрыв метана. Тогда три работника шахты получили травмы.