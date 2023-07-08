В ТЭС на Донетчине упала крыша цеха: один человек погиб, двое считаются пропавшими

8 июля в Донецкой области на тепловой электростанции обрушилась крыша котлотурбинного цеха. В результате чрезвычайной ситуации погиб один человек, двое - считаются пропавшими, трое получили травмы.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Отмечается, что на ТЭС в Донецкой области, которая неоднократно подвергалась враждебным обстрелам, произошел несчастный случай - упала крыша котлотурбинного цеха, из-за чего персонал аварийно отключил энергоблоки.

Как сообщили в Минэнерго, погиб один человек, двое - считаются пропавшими, трое получили травмы и отправлены в больницу.

В ведомстве добавили, что сейчас идет разбор завалов, а причины чрезвычайного происшествия устанавливаются.

Напомним, в ночь на 17 июня на угольной шахте в Павлограде Днепропетровской области произошел взрыв метана. Тогда три работника шахты получили травмы.