Обстрелы Донбасса: россияне 115 раз ударили по Угледару

Войска Российской Федерации продолжают терроризировать мирных жителей Донецкой области. Ночью, 10 июля, россияне ударили по Краматорску и попали по территории предприятия. В Лиманской общине оккупанты ранили одного человека в Ямполе.

Об этом сообщил глава области Павел Кириленко.

Согласно его информации, под вражеский огонь попал Угледар. Город был обстрелян 115 раз.

По Авдеевке оккупанты нанесли 2 массированных артобстрела, пострадали 4 улицы. Также были зафиксированы обстрелы Красногоровки и Константиновки Марьинской общины, окрестностей Очеретинского общества.

Под плотный вражеский огонь попала Торецкая община. В Торецке оккупанты повредили 4 дома и котельную, в Дружбе повреждено 5 домов. В Часовоярской общине повреждены 2 дома.

Напомним, 8 июля, армия страны-агрессора РФ нанесла удар по городу Лиман Донецкой области с РСЗО. По меньшей мере, шесть человек погибли и пятеро были ранены в результате обстрела оккупантами частного сектора.

В Донецкой области россияне не прекращают обстреливать жилье мирных жителей. В течение 6 июля оккупанты в Донецкой области убили одного человека, еще 5 - получили ранения.