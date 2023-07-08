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Оккупанты обстреляли Лиман: 6 человек погибли, еще 5 получили ранения (ФОТО)

Оккупанты обстреляли Лиман
Фото: Донецкой ОВА

Сегодня, 8 июля, армия страны-агрессора РФ нанесла удар по городу Лиман Донецкой области с РСЗО. По меньшей мере, шесть человек погибли и пятеро были ранены в результате обстрела оккупантами частного сектора.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он отметил, что около 10 утра россияне нанесли удар по городу с РСЗО — попали в частный сектор. Поврежден дом и магазин.

По словам Кириленко, по меньшей мере 6 человек погибли и 5 ранены в результате обстрела российскими террористическими войсками Лимана.

Фото 2 — Оккупанты обстреляли Лиман: 6 человек погибли, еще 5 получили ранения (ФОТО)
Фото 3 — Оккупанты обстреляли Лиман: 6 человек погибли, еще 5 получили ранения (ФОТО)
Фото 4 — Оккупанты обстреляли Лиман: 6 человек погибли, еще 5 получили ранения (ФОТО)
Фото 5 — Оккупанты обстреляли Лиман: 6 человек погибли, еще 5 получили ранения (ФОТО)
Фото 6 — Оккупанты обстреляли Лиман: 6 человек погибли, еще 5 получили ранения (ФОТО)

Как сообщил глава области, на месте происшествия работает полиция. Парамедики оказывают необходимую медицинскую помощь.

"Российские террористы продолжают стрелять по гражданскому населению Донбасса. Все их преступления тщательно документируем", - подчеркнул Кириленко.

Заметим, в Донецкой области россияне не прекращают обстреливать квартиру мирных жителей. В течение 6 июля кафиры в Донецкой области убили одного человека, еще 5 - получили ранения.

Автор:
Светлана Манько