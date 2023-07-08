Оккупанты обстреляли Лиман: 6 человек погибли, еще 5 получили ранения (ФОТО)

Сегодня, 8 июля, армия страны-агрессора РФ нанесла удар по городу Лиман Донецкой области с РСЗО. По меньшей мере, шесть человек погибли и пятеро были ранены в результате обстрела оккупантами частного сектора.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он отметил, что около 10 утра россияне нанесли удар по городу с РСЗО — попали в частный сектор. Поврежден дом и магазин.

По словам Кириленко, по меньшей мере 6 человек погибли и 5 ранены в результате обстрела российскими террористическими войсками Лимана.

Как сообщил глава области, на месте происшествия работает полиция. Парамедики оказывают необходимую медицинскую помощь.

"Российские террористы продолжают стрелять по гражданскому населению Донбасса. Все их преступления тщательно документируем", - подчеркнул Кириленко.

Заметим, в Донецкой области россияне не прекращают обстреливать квартиру мирных жителей. В течение 6 июля кафиры в Донецкой области убили одного человека, еще 5 - получили ранения.