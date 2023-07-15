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Оккупанты сбрасывают авиабомбы на Донецкую область. Один человек погиб, есть разрушения
Российские войска в течение суток 14 июля нанесли многочисленные удары по населенным пунктам Донецкой области. В частности, сбрасывали авиабомбы и вели огонь с артиллерийских установок.
Об этом утром 15 июля сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
На Горловском направлении враг сбросил авиабомбу ФАБ-250 на Торецк, в результате атаки повреждены 2 дома и спорткомплекс. В Часовоярской громаде повреждены 4 дома, еще один в Константиновке.
На Лисичанском направлении в Звановке захватчики обстрелами полностью разрушили один дом. Еще несколько домов повреждено. Зафиксировано 18 обстрелов Лиманской громады.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На Волновахском направлении россияне 17 раз обстреляли из артиллерии Угледар. На Донецком направлении в течение ночи происходили единичные обстрелы Авдеевки.
"Всего за сутки количество жертв россиян в Донецкой области выросло на 1 погибшего. Подробнее смотрите на инфографике", — добавил Кириленко.
За предыдущие сутки, в результате вражеских обстрелов один человек погиб, а еще четверо получили ранения. Также россияне повредили объекты инфраструктуры.
До этого в течение дня 12 июля враг также обстрелял ряд городов и сел области. Россияне ударили ракетой по Великой Новоселке. Кроме того, враг обстреливал Угледар, Новоукраинку, Пречистовку и Богоявление. Всего за сутки россияне ранили 8 жителей Донбасса.