Оккупанты сбрасывают авиабомбы на Донецкую область. Один человек погиб, есть разрушения

Российские войска в течение суток 14 июля нанесли многочисленные удары по населенным пунктам Донецкой области. В частности, сбрасывали авиабомбы и вели огонь с артиллерийских установок.

Об этом утром 15 июля сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Фото: Донецкая ОВА

На Горловском направлении враг сбросил авиабомбу ФАБ-250 на Торецк, в результате атаки повреждены 2 дома и спорткомплекс. В Часовоярской громаде повреждены 4 дома, еще один в Константиновке.

На Лисичанском направлении в Звановке захватчики обстрелами полностью разрушили один дом. Еще несколько домов повреждено. Зафиксировано 18 обстрелов Лиманской громады.

На Волновахском направлении россияне 17 раз обстреляли из артиллерии Угледар. На Донецком направлении в течение ночи происходили единичные обстрелы Авдеевки.

"Всего за сутки количество жертв россиян в Донецкой области выросло на 1 погибшего. Подробнее смотрите на инфографике", — добавил Кириленко.

За предыдущие сутки, в результате вражеских обстрелов один человек погиб, а еще четверо получили ранения. Также россияне повредили объекты инфраструктуры.

До этого в течение дня 12 июля враг также обстрелял ряд городов и сел области. Россияне ударили ракетой по Великой Новоселке. Кроме того, враг обстреливал Угледар, Новоукраинку, Пречистовку и Богоявление. Всего за сутки россияне ранили 8 жителей Донбасса.