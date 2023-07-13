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Враг не прекращает террор Донецкой области: за сутки в результате обстрелов 8 человек получили ранения, есть разрушения
Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Донецкой области. В течение дня 12 июля враг обстрелял ряд городов и сел области.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Так, на Волновахском направлении россияне ударили ракетой по Великой Новоселке - попали вблизи лицея. Кроме того, враг обстреливал Угледар, Новоукраинку, Пречистовку и Богоявленку.
На Донецком направлении в результате обстрелов россиян повреждены 4 дома в Остром Кураховской громады. Утром 13 июля произошел массированный артобстрел Авдеевки и обстрел Соловьевого Очеретинской громады. Под обстрелами была и Красногоровка.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На Горловском направлении враг обстрелял Торецк, в результате чего там повреждены 10 домов и админздание. В Часовоярской громаде из-за атак россиян поврежден один дом, еще один — в Константиновке. Кроме того, накануне по Раздолевке Соледарской громады оккупанты нанесли авиаудар — повреждены частные дома.
На Лисичанском направлении в Звановской громаде из-за вражеских обстрелов повреждено 12 домов, в Северской громаде – два дома, в Торском Лиманской громады – один дом.
"Всего за сутки россияне ранили 8 жителей Донецкой области", - сообщил Кириленко.
Напомним, за сутки, 11 июля, в результате обстрелов врага четверо жителей Донецкой области получили ранения.