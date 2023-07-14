В Донецкой области оккупанты ранили четырех человек и попали в инфраструктурные объекты

Российские оккупационные войска не прекращают террор мирного населения Донецкой области. По состоянию на утро 14 июля в результате вражеских обстрелов один человек погиб, а еще четверо получили ранения. Также россияне повредили объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил глава области Павел Кириленко.

По его словам, в Торецкой общине в результате обстрелов один человек был ранен. В Щербиновке рашисты разрушили 3 дома, в Нью-Йорке - 2. Еще один человек был ранен в Часовоярской общине. Также там были повреждены 3 частных дома и многоэтажка. В Северске был ранен местный житель и повреждены 4 инфраструктурных объекта.

Зафиксировано 10 обстрелов Лиманской общины.

В Богоявленке россияне повредили хозяйственные постройки, Угледар обстреляли 26 раз из артиллерии. Также враг дважды обстрелял Острое Кураховской общины.

Кириленко пишет, что еще 10 домов россияне повредили в Клебан-Быке Ильиновской общины. В Константиновке поврежден дом, зафиксирован обстрел Предтечиного.

В течение дня 12 июля враг обстрелял ряд городов и сел области. Россияне ударили ракетой по Великой Новоселке. Кроме того, враг обстреливал Угледар, Новоукраинку, Пречистовку и Богоявление. Всего за сутки россияне ранили 8 жителей Донбасса.