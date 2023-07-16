Россияне убили двух человек в Донецкой области за сутки

Российские оккупационные войска в течение дня 15 июля и в ночь на 16 июля атаковали жилищный фонд и гражданскую инфраструктуру ряда населенных пунктов Донецкой области. В результате обстрелов погибли двое гражданских.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Фото: Донецкая ОВА Фото: Донецкая ОВА Фото: Донецкая ОВА Фото: Донецкая ОВА

Ночью россияне попали на территорию предприятия в Краматорске. На Горловском направлении в результате российских атак один человек погиб в Александро-Шультино Константиновской громаде.

В самой Константиновке повреждено 16 домов и предприятие. В Часовоярской громаде повреждены 4 многоэтажки, 7 частных домов и нежилое здание.

На Лисичанском направлении в Звановке оккупанты разрушили один дом, еще один поврежден.

Инфографика: Донецкая ОВА

Накануне оккупанты также нанесли многочисленные удары по населенным пунктам Донецкой области. В частности, сбрасывали авиабомбы и вели огонь с артиллерийских установок.

До этого, в течение дня 13 июля в результате вражеских обстрелов один человек погиб, а еще четверо получили ранения. Также россияне повредили объекты инфраструктуры.