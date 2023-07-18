Армия РФ обстреляла Донецкую область из "Градов" и "Смерчей": трое погибших, пятеро раненых

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирное население Донецкой области. Так, 17 июля враг из реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч" обстрелял северную часть области.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Снаряды попали по жилым кварталам Авдеевки, а также сел Степановка и Степное Ильиновской и Очеретинской территориальных громад и села Макаровка Волновахского района.

"В результате взрывов погибли трое местных жителей. Это 52-летняя женщина и мужчины 52-х и 49-ти лет. Последнего обстрел застал на улице, когда он шел к колодцу набрать питьевой воды. Его 20-летний сын и еще четыре женщины, возрастом от 45 до 76 лет, получили телесные повреждения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.

Взрывными волнами и огнем повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Напомним, оккупационные силы Российской Федерации в ночь на 17 июля совершили очередной ночной ракетный удар по Краматорску. В результате атаки два человека получили ранения.