Войска РФ атаковали прифронтовые населенные пункты Запорожской области: в Орехове есть погибшая

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 17 июля вражеская армия ударила по 24 населенным пунктам. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, за минувшие сутки враг совершил 104 обстрела по 24 населенным пунктам, в том числе из авиации ударил по Орехову, Новодаровке и Малой Токмачке, а из БПЛА атаковал Новоандреевку.

В результате вражеских атак добавилось 26 поврежденных гражданских объектов: многоэтажные и частные дома, хозяйственные постройки, автомобили и другое имущество людей.

"В результате авиаудара по жилому району Орехова погибла 72-летняя женщина. Еще 5 жителей получили травмы - 48-летнему мужчине на месте оказали медицинскую помощь, раненых женщин 43, 73, 79 лет и 75-летнего мужчину оперативно госпитализировали", - отметил он.

Напомним, российские войска постоянно обстреливают прифронтовые населенные пункты Запорожской области. Так, только 13 июля вражеская армия ударила по 21 населенному пункту, в результате чего один человек погиб, еще четыре получили ранения.