Враг ударил по 21 населенному пункту Запорожской области: один человек погиб, еще четыре получили ранения

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 13 июля вражеская армия ударила по 21 населенному пункту. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще четыре получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, за минувшие сутки враг совершил 63 обстрела по 21 населенному пункту.

"54 артиллерийских удара пришлись по Орехову, Железнодорожному, Гуляйполю, Новоданиловке, Белогорью, Левадному, Степногорскому, Каменскому и еще десяти прифронтовым селам. Также зафиксировано 6 ударов с РСЗО по Орехову, Верхней Терсе, Новодаровке2 и Новодаровке, по Малокатериновке и авиационный удар по Орехову", - уточнил Малашко.

Он добавил, что в результате вражеских обстрелов ранения получили 4 человека. Также известно о погибшем 40-летнем мужчине.

Кроме того, за сутки поступило 52 сообщения о разрушении жилых домов, хозяйственных построек, складских помещений и заведения социальной инфраструктуры.

Напомним, 40-летний местный житель погиб от полученных травм в результате обстрела российскими оккупационными войсками Орехова Запорожской области.

За минувшие сутки, 12 июля, по данным ОВА, военные РФ нанесли 80 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Были зафиксированы 72 артиллерийских обстрела, в том числе по городам Орехов и Гуляйполе и ряду сел.