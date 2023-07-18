В Херсонской области россияне били по жилым кварталам: есть раненые

Россия продолжает вести захватническую войну и убивать мирное население Украины. За сутки 17 июля россияне 95 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 517 снарядов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, оккупанты били из минометов, артиллерии, "Градов", авиации и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 79 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

"Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения", - отметил Прокудин.

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Напомним, в течение суток 16 июля россияне 89 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 373 снаряда. Тогда из-за российской агрессии один человек погиб, еще 9 получили ранения, среди них двое детей.