ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

В Херсонской области россияне били по жилым кварталам: есть раненые

В Херсонской области россияне били по жилым кварталам: есть раненые
Последствия обстрелов в Херсонской области. Фото: Национальная полиция

Россия продолжает вести захватническую войну и убивать мирное население Украины. За сутки 17 июля россияне 95 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 517 снарядов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, оккупанты били из минометов, артиллерии, "Градов", авиации и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 79 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

"Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения", - отметил Прокудин.

Напомним, в течение суток 16 июля россияне 89 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 373 снаряда. Тогда из-за российской агрессии один человек погиб, еще 9 получили ранения, среди них двое детей.

Автор:
Нина Комащенко