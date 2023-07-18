Россия атаковала предприятие в Николаеве

Около 01:50 18 июля российские военные нанесли удар по Николаеву. Зафиксировали попадание в объект промышленности.

Об этом сообщила Николаевская ОВА.

В результате атаки возник пожар. На место прибыли спасатели, оперативно ликвидировавшие возгорание. Пострадавших нет.

Утром, около 07:37 под вражеский огонь попал город Очаков. Враг наносил удары с артиллерийских установок. Последствия уточняются.

Также известна информация о работе украинских защитников. В ночь на 18 июля силами и средствами противовоздушной обороны над Николаевщиной сбили четыре дрона-камикадзе типа Shahed-136.

Напомним, в мае в результате атаки в Николаеве произошло частичное разрушение торгового центра и автосалона, где возникли также пожары. Тогда пострадал один человек.