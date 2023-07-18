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Россия атаковала предприятие в Николаеве
Около 01:50 18 июля российские военные нанесли удар по Николаеву. Зафиксировали попадание в объект промышленности.
Об этом сообщила Николаевская ОВА.
В результате атаки возник пожар. На место прибыли спасатели, оперативно ликвидировавшие возгорание. Пострадавших нет.
Утром, около 07:37 под вражеский огонь попал город Очаков. Враг наносил удары с артиллерийских установок. Последствия уточняются.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также известна информация о работе украинских защитников. В ночь на 18 июля силами и средствами противовоздушной обороны над Николаевщиной сбили четыре дрона-камикадзе типа Shahed-136.
Напомним, в мае в результате атаки в Николаеве произошло частичное разрушение торгового центра и автосалона, где возникли также пожары. Тогда пострадал один человек.