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В Николаеве после взрывов возникли пожары, есть раненая
В Николаеве вечером 16 мая во время воздушной тревоги раздались взрывы, в результате чего вспыхнули пожары.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
"Имеем пожары после взрывов. Прошу николаевцев не распространять фото/видео с мест прилетов или камер видеонаблюдения", - отметил он.
О пожарах также сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. По его информации, один из пожаров уже удалось локализовать.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Вызов "103": женщина получила осколочное ранение", - сообщил он.
Напомним, в Киеве и ряде областей Украины вечером 16 мая была объявлена воздушная тревога.