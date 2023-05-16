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В Николаеве после взрывов возникли пожары, есть раненая

Фото: ГСЧС в Николаевской области
Фото: ГСЧС в Николаевской области

В Николаеве вечером 16 мая во время воздушной тревоги раздались взрывы, в результате чего вспыхнули пожары.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Имеем пожары после взрывов. Прошу николаевцев не распространять фото/видео с мест прилетов или камер видеонаблюдения", - отметил он.

О пожарах также сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. По его информации, один из пожаров уже удалось локализовать.

"Вызов "103": женщина получила осколочное ранение", - сообщил он.

Напомним, в Киеве и ряде областей Украины вечером 16 мая была объявлена воздушная тревога.

Автор:
Нина Комащенко