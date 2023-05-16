Войска РФ обстреляли Сумщину из минометов и артиллерии: есть раненый

Российские оккупационные войска в течение дня 16 мая совершили 20 обстрелов пограничья Сумской области, в результате чего один человек получил ранение.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации.

Под обстрелы попали Белопольская, Миропольская, Юнаковская, Хотинская, Новослободская, Середино-Будская, Великописаревская громады. В общей сложности зафиксировано 112 взрывов.

Так, в Миропольской громаде зафиксирован сброс боеприпасов ВОГ (4 взрыва) с помощью БпЛА. Также враг бил из миномета – 11 взрывов. Кроме того, зафиксирован артиллерийский обстрел громады – 5 взрывов. В результате обстрелов поврежден элеватор, гараж агропредприятия, частный дом, а также ранение получил один гражданский.

По Белопольской громаде враг бил из миномета – 33 взрыва. В результате одного из обстрелов поврежден частный жилой дом. Также был обстрел из АГС – 3 взрыва и артобстрел – 8 взрывов.

Юнаковскую громаду враг обстрелял из миномета (4 взрыва), а Середино-Будская громада подверглась артиллерийскому обстрелу (14 взрывов).

На Хотинскую громаду враг сбросил 5 мин, Великописаревскую громаду – обстрелял из гранатомета (12 взрывов) и артиллерии (12 взрывов), а Новослободскую – из миномета (1 взрыв).

Напомним, россияне в течение дня 10 мая совершили 11 обстрелов приграничья Сумской области, в результате чего один человек погиб.