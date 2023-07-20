Россия нанесла удар по центру Николаева: есть погибшие, 18 человек пострадали (ФОТО)

Российские оккупационные войска ночью 20 июля атаковали центр Николаева. Взрывом повреждено несколько многоэтажек и гаражей. Есть пострадавшие и погибшие.

Об этом сообщили Николаевская областная военная администрация и мэр Александр Сенкевич.

Фото: городской совет Николаева Фото: городской совет Николаева Фото: городской совет Николаева Фото: городской совет Николаева

По состоянию на 7 утра известно о 18 пострадавших, из них 9 госпитализированы, в том числе 5 детей, 2 человека спасены из-под завалов.

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Глава ОВА Виталий Ким уточнил, что есть погибшие, но не назвал количество жертв российской атаки.

По меньшей мере 5 жилых многоэтажных домов получили повреждения: выбило окно, двери, балконы. Их отключили от электроснабжения.

"Пока на место выехали коммунальщики. Начинаем убирать территорию. Относительно отселения людей, есть две локации. С жителями работают представители администрации района", — добавил Сенкевич.

Накануне, 19 июля, войска РФ атаковали Николаевскую область, в результате чего произошло разрушение рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне. В тот день по Украине силы ПВО уничтожили 37 воздушных целей.