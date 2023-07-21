Россияне ударили по Бериславу, есть пострадавший

Вечером, 21 июля, российская оккупационная армия нанесла очередной удар по городу Берислав Херсонской области. В результате обстрела местной житель получил ранения.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА.

Согласно сообщению, ранение получил 40-летний мужчина, который в момент обстрела находился на улице вблизи своего дома.

На место обстрела выехала бригада врачей.

Напомним, в течение суток 20 июля россияне 45 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 243 снаряда.

Враг бил из минометов, артиллерии, "Градов", авиации, танков, ПТРК и БПЛА.

Войска РФ ежедневно обстреливают Херсонскую область. Так, только в течение суток 19 июля россияне 72 раза обстреляли населенные пункты области, в результате чего 4 человека получили ранения.