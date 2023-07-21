Армия РФ выпустила по Херсонщине 243 снаряда: в ОВА рассказали о последствиях

Россия продолжает вести захватническую войну и убивать мирное население Украины. В течение суток 20 июля россияне 45 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 243 снаряда.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, враг бил из минометов, артиллерии, "Градов", авиации, танков, ПТРК и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 20 снарядов.

Так, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; по территории и зданию образовательного учреждения в Белозерской поселковой громаде; административное здание в Бериславском районе.

"Жертв и раненых среди гражданского населения нет", – отметил Прокудин.

Войска РФ ежедневно обстреливают Херсонскую область. Так, только в течение суток 19 июля россияне 72 раза обстреляли населенные пункты области, в результате чего 4 человека получили ранения.