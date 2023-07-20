Россияне ударили по Запорожской области по С-300

В ночь на 20 июля российские военные нанесли ракетный удар по селу Таврическое Запорожского района. оккупанты били из ЗРК С-300 и выпустили не менее 5 ракет. В результате обстрела были повреждены крыши, фасады, выбиты окна частных домов, частично разрушен корпус местного психоневрологического интерната с гериатрическим отделением.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется. Кроме этого, 19 июля в результате очередного обстрела Орехова были ранены четыре местных жителя. Один из них от полученных травм скончался в больнице.

Запорожская областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Напомним, за сутки 17 июля вражеская армия ударила по 24 населенным пунктам. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Враг совершил 104 обстрела по 24 населенным пунктам, в том числе из авиации ударил по Орехову, Новодаровке и Малой Токмачке, а из БПЛА атаковал Новоандреевку.

В результате вражеских атак добавилось 26 поврежденных гражданских объектов: многоэтажные и частные дома, хозяйственные постройки, автомобили и другое имущество людей.