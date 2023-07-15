Оккупанты вывезли пациентов психинтерната в Запорожской области, чтобы обустроить военный госпиталь - Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют о вывозе пациентов интерната в оккупированном Россией селе Показное Плодородненской общины Запорожской области. Об этом говорится в его вечерней сводке.

"Противник продолжает использовать гражданские учреждения здравоохранения временно захваченных территорий Украины в собственных целях. В частности, установлено, что в населенном пункте Показное из здания Михайловского психоневрологического интерната вывезено около 200 пациентов в неизвестном направлении, а обслуживающий персонал уволен", - говорится в сообщении .

Согласно полученным данным, в дальнейшем на территории и помещениях заведения запланировано размещение военного госпиталя для лечения раненых российских военнослужащих.

Относительно военной обстановки в регионе в Генштабе отмечают, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Как говорится в сообщении, они "закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника и осуществляют меры контрбатарейной борьбы".

Противник, в свою очередь, в течение нынешних суток совершил в Запорожской области артиллерийские обстрелы города Гуляйполе, а также сел Новодаровка и Левадное Малиновской общины.