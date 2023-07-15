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Войска РФ обстреляли здание поссовета под Запорожьем, есть пострадавшие (ФОТО)

Войска РФ обстреляли здание поссовета под Запорожьем, есть пострадавшие (ФОТО)
Фото: Telegram/ermaka2022

Российские оккупационные войска 15 июля обстреляли поселок Степногорск Запорожской области, попав в административное здание поселкового совета. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, обстрел был произведен из реактивной системы залпового огня "Град". В результате пострадали три человека - две женщины и один мужчина. Другие подробности пока не приводятся.

Фото 2 — Войска РФ обстреляли здание поссовета под Запорожьем, есть пострадавшие (ФОТО)
Фото: Telegram/ermaka2022
Фото 3 — Войска РФ обстреляли здание поссовета под Запорожьем, есть пострадавшие (ФОТО)
Фото: Telegram/ermaka2022
Фото 4 — Войска РФ обстреляли здание поссовета под Запорожьем, есть пострадавшие (ФОТО)
Фото: Telegram/ermaka2022
Фото 5 — Войска РФ обстреляли здание поссовета под Запорожьем, есть пострадавшие (ФОТО)
Фото: Telegram/ermaka2022

Отметим, что Степногорск регулярно подвергается враждебным обстрелам, а в последние несколько дней, по данным областной военной администрации, это происходит ежедневно.

Автор:
Тимофей Беспятов