Войска РФ обстреляли здание поссовета под Запорожьем, есть пострадавшие (ФОТО)

Российские оккупационные войска 15 июля обстреляли поселок Степногорск Запорожской области, попав в административное здание поселкового совета. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, обстрел был произведен из реактивной системы залпового огня "Град". В результате пострадали три человека - две женщины и один мужчина. Другие подробности пока не приводятся.

Отметим, что Степногорск регулярно подвергается враждебным обстрелам, а в последние несколько дней, по данным областной военной администрации, это происходит ежедневно.