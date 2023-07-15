Россияне 45 раз обстреляли Запорожскую область за сутки: зафиксировали многочисленные разрушения

Оккупационные войска Российской Федерации в течение суток 14 июня совершили 45 обстрелов по мирным городам и селам за минувшие сутки.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

Два раза захватчики обстреляли окраину областного центра с применением БПЛА. В результате ранения получил 62-летний мужчина.

39 артиллерийских ударов оккупанты нанесли по территории Гуляйполя, Зализничного, Новодаровки, Чаривного, Левадного, Успеновки, Приютного, Степногорска. Россияне также задействовали авиацию для ударов по Орехову, Омельнику, Малой Токмачке, Новоданиловке.

В результате атаки зафиксировано 27 разрушений объектов жилищной и социальной инфраструктуры в 15 населенных пунктах региона.

За предыдущие сутки, 13 июля, вражеская армия ударила по 21 населенному пункту. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще четыре получили ранения. До этого, 12 июля, по данным ОВА, военные РФ нанесли 80 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Были зафиксированы 72 артиллерийских обстрела, в том числе по городам Орехов и Гуляйполе и ряду сел.