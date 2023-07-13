Войска РФ атаковали прифронтовые населенные пункты в Запорожской области: в Орехове есть погибший (ФОТО)

40-летний местный житель погиб от полученных травм в результате обстрела 13 июля Орехова Запорожской области российскими оккупационными войсками. Как сообщил начальник областной военной администрации Юрий Малашко, в результате удара был также ранен 87-летний мужчина.

Кроме того, ранения при обстреле из реактивных систем залпового огня получил 66-летний житель села Верхняя Терса Воздвиженской общины. Он доставлен в медицинское учреждение.

В свою очередь, применив оперативно-тактический комплекс "Искандер-К", противник попал и по территории предприятия в поселке Малокатериновка Кушугумской общины.

Там взрывной волной и обломками частично разрушено складское помещение. Ранения получили два человека. По словам главы области, им предоставляется необходимая медицинская помощь.

Фото: Telegram/zoda_gov_ua Фото: Telegram/zoda_gov_ua Фото: Telegram/zoda_gov_ua Фото: Telegram/zoda_gov_ua Фото: ГСЧС в Запорожской области Фото: ГСЧС в Запорожской области Фото: ГСЧС в Запорожской области Фото: ГСЧС в Запорожской области

Как сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, последствия вражеского обстрела на этом предприятии пришлось ликвидировать дважды.

В частности, в результате обстрела в 12:05 там возник пожар: горели четыре грузовика и шесть прицепов на общей площади 80 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. По предварительной информации, травмировались два человека, их госпитализировали.

Впоследствии враг второй раз обстрелял предприятие, в результате чего произошло возгорание ангара на общей площади уже 2000 квадратных метров. Впрочем, жертв и пострадавших в результате этого нет.

Всего от ГУ ГСЧС для ликвидации пожаров привлекалось 44 спасателя и девять единиц техники, от местной пожарной охраны соседнего поселка Кушугум – 12 человек личного состава и четыре единицы техники.

Напомним также, что 9 июля в результате российского авиаудара в Орехове была разрушена школа: погибли семь человек, в том числе супруги-железнодорожники, также занимавшиеся волонтерской помощью жителям в местном "пункте несокрушимости".

За минувшие же сутки, 12 июля, по данным ОВА, военные РФ нанесли 80 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Были зафиксированы 72 артиллерийских обстрела, в том числе по городам Орехов и Гуляйполе и ряду сел.