Росіяни 45 разів обстріляли Запорізьку область за добу: зафіксували численні руйнування

Окупаційні війська Російської Федерації протягом доби 14 червня здійснили 45 обстрілів по мирних містах і селах за минулу добу.

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

Дві загарбники обстріляли околицю обласного центру із застосуванням БПЛА. В результаті поранення отримав 62-річний чоловік.

39 артилерійських ударів окупанти завдали по території Гуляйполя, Залізничного, Новодарівки, Чарівного, Левадного, Успенівки, Приютного, Степногірська. Росіяни також задіяли авіацію для ударів по Оріхову, Омельнику, Малій Токмачці, Новоданилівці.

Внаслідок атаки зафіксовано 27 руйнувань об'єктів житлової та соціальної інфраструктури в 15 населених пунктах регіону.

За попередню добу, 13 липня, ворожа армія вдарила по 21 населеному пункту. Через російську агресію одна людина загинула, ще чотири дістали поранення. До цього, 12 липня, за даними ОВА, військові РФ завдали 80 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Було зафіксовано 72 артилерійські обстріли, зокрема по містах Оріхів і Гуляйполе та низці сіл.