Оккупанты нанесли 80 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 12 июля вражеская армия ударила по 14 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, за минувшие сутки военные РФ нанесли 80 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области.

"Зафиксировано 72 артиллерийских обстрела Орехова, Гуляйполя, Железнодорожного, Ольговского, Волшебного, Малиновки, Степногорска и других прифронтовых сел, а также 5 ударов БПЛА и 2 удара с РСЗО по Новодаровке и Левадному", - отметил Малашко.

Он добавил, что за сутки поступило 44 сообщения о повреждениях жилых домов, хозяйственных построек и других объектов инфраструктуры .

Кроме того, в результате падения взрывоопасного объекта в Запорожье количество пострадавших увеличилось до 21, среди них 8 детей. Из них в медучреждениях находятся 6 взрослых и 7 детей.

Напомним, за сутки 11 июля вражеская армия ударила по 16 населенным пунктам Запорожской области. Во время артиллерийской атаки по жилому кварталу Гуляйполя погиб 85-летний мужчина.