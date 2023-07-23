Оккупанты в течение суток обстреляли Харьковскую и Херсонскую области: есть погибшие гражданские

Российская армия в течение суток 22 июля продолжила обстреливать Харьковскую и Херсонскую области, убив трех человек.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, враг из артиллерии, минометов и с использованием авиации массированно обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

В частности, оккупанты атаковали Купянск из реактивных систем залпового огня "Смерч", ствольной артиллерии и минометов. Захватчики повредили здания предприятий гражданской промышленности, по меньшей мере три частных жилых дома и хозяйственные сооружения. Из-за этого погибла 57-летняя женщина.

В пгт Двуречная Купянского района в результате вражеских обстрелов погиб 45-летний гражданский мужчина. Кроме того, мужчина в возрасте 60 лет получил ранение и был госпитализирован.

Также захватчики обстреляли село Кучеровка Купянского района, повредив здания свинокомплекса и приведя к пожару. А в селах Новоосиново и Петропавловка Купянского района повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

В селе Богуславка Изюмского района был поврежден частный дом и автомобиль. В селе Чернещина того же района войска РФ обстрелом повредили здание клуба, произошел пожар.

Также Синегубов сообщил, что в городе Изюм возле подъезда на мине подорвалась 72-летняя женщина. Ее госпитализировали с ранением в состоянии средней тяжести.

В свою очередь глава Херсонской ОВА Александр Прокудин проинформировал, что за прошедшие сутки враг совершил 59 обстрелов области, выпустив 332 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", авиации, танков, боевых машин пехоты и беспилотников. По Херсону россияне выпустили 28 снарядов.

По его словам, войска РФ попали в жилые кварталы населённых пунктов области, территорию фермерского хозяйства в Бериславском районе и административное здание объекта жизнеобеспечения Херсона.

Из-за российской агрессии один человек погиб.