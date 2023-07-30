Ночная атака дронами: в Воздушных силах рассказали о результатах работы (ФОТО)

Ночью 30 июля враг атаковал Украину с юго-восточного направления четырьмя ударными БПЛА Shahed-136/131.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Силами и средствами Воздушных Сил все вражеские БПЛА уничтожены в пределах Херсонской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.

В то же время, оперативное командование "Юг" сообщило, что россияне ночью запустили ударные дроны с восточного побережья Азовского моря и целились по аграрным предприятиям Херсонщины и Криворожского района Днепропетровщины.

"Обломки упали на территорию одной из агрофирм. Возник пожар зернового хранилища, который оперативно потушили. Повреждены складские помещения. Люди не пострадали", - отметили в ОК "Юг".

Также, как сообщили в Воздушных силах, авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла до 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также 29 июля противовоздушной обороной были уничтожены четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Российские атаки на порты и зернохранилища

В последние недели российские оккупанты активизировали обстрелы по портовой инфраструктуре и зернохранилищам на фоне выхода РФ из зерновой сделки.

В частности, в ночь на 18 июля войска РФ применили ракеты и беспилотники Тогда силы ПВО уничтожили вражеские цели, но в результате падения обломков были повреждены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области.

На следующую ночь захватчики совершили новую атаку по региону, повредив дома, зерновой и масляный терминалы, промышленный объект и туристические базы. В частности, враг вывел из работы значительную часть экспортной инфраструктуры порта "Черноморск".

После этого обстрела президент Украины Владимир Зеленский поручил военным усилить защиту портовой инфраструктуры. При этом он рассказывал, что масштабность инцидента показала нехватку у Украины средств противовоздушной обороны.

21 июля российские ракеты попали в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области, в результате чего было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

А 24 июля оккупанты направили дроны Shahed-136 на портовую инфраструктуру Дуная, разрушив ангар с зерновыми и повредив резервуары для хранения других видов грузов.

Российские оккупанты в ночь на 27 июля снова нанесли ракетный удар по Одесской области. Войска РФ повредили оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожили здание охраны и два автомобиля.