Польща хоче розвинути порти для транзиту українського зерна і просить ЄС про допомогу

Польща закликає Європейський Союз допомогти збільшити пропускну спроможність портів, щоб наростити поставки українського зерна через Балтійське море. Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, передає Bloomberg.

За його словами, експорт зерна з України через польські порти в червні зріс до 260 тис. тонн, що в понад два рази більше, ніж раніше цьогоріч. Імовірно, показник зростатиме, адже вихід Росії із Чорноморської зернової ініціативи змусить Україну шукати альтернативні маршрути.

"Нам потрібно допомогти Україні, і ми це розуміємо. Ми думаємо будувати порти, які будуть виключно для перевезення зерна, так звані агропорти", – сказав польський урядовець.

Він додав, що Варшава вже веде ранні перемовини з Вільнюсом щодо перенесення фітосанітарного контролю з польського кордону до литовських портів. Цей крок спрямований на прискорення транзиту українського зерна.

При цьому Телус укотре повторив, що Польща не скасує внутрішню заборону на імпорт українського зерна, термін якої спливає в середині вересня.

Як пише Bloomberg, це налаштовує Варшаву на нове зіткнення з Брюсселем, який намагався обмежити заборону.

На думку польського урядовця, потрібно будувати реальні "коридори солідарності", якими українська продукція йтиме вглиб Європи. Він зазначив, що пренасичення, викликане різким зростанням імпорту зерна з України на початку цього року, уже ліквідовано, однак силоси швидко заповняться.

"Зняття заборони було б можливим лише в тому випадку, якщо б у Польщі почало вичерпуватися зерно", – висловив Телус, додавши, що наразі такого ризику немає.

Імпорт українського зерна: обмеження в ЄС

Навесні 2023 року кілька держав Євросоюзу спершу самостійно вирішили призупинити імпорт певних українських продовольчих товарів. Це відбулося після того, як фермери в низці країн протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів. Єврокомісія розкритикувала такі кроки, назвавши односторонні дії держав-членів ЄС щодо торгівлі неприйнятними.

Але потім було проведено перемовини, за результатами яких імпорт низки товарів до Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини й Угорщини заборонили на рівні Єврокомісії. Під обмеження потрапили пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшника українського походження. Транзит продовольства через ці країни зберігся.

Передбачається, що ці заходи діятимуть до 15 вересня. Однак група з пʼяти країн ЄС звернулася до Брюсселя з проханням продовжити діючу заборону. Тепер вони хочуть, щоб обмеження на імпорт тривали до кінця року.

Україна була проти запровадження таких умов, а зараз не підтримує їх потенційне продовження. Міністерка економіки Юлія Свириденко зазначала, що в разі збереження заборони Київ може застосувати "деякі дзеркальні заходи".