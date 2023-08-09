Туреччина хоче відновити "зернову угоду" у розширеному форматі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що прагне відродити Чорноморську зернову угоду у розширеному масштабі і закликав західні країни допомогти перетворити цю ініціативу на основу миру між Росією та Україною.

Про це пише Вloomberg.

Видання повідомляє, що розмови з РФ, які ініціювала Туреччина щодо відновлення ініціативи у розширеному масштабі, ще тривають. Ердоган намагається донести до російського президента думку, що довгострокове припинення "зернової угоди" не принесе нікому користі.

"На жаль, у попередній період принцип лояльності не дотримувався. Не було зроблено жодних дипломатичних кроків, щоб перетворити позитивну атмосферу, створену Чорноморською ініціативою, на припинення вогню, а потім на постійний мир", - заявив Ердоган.

Минулого тижня Ердоган і Путін вперше обговорили по телефону "зернову угоду" після того, як Росія вийшла неї. Президент Туреччини сподівається що йому вдасться досягти певної згоди зі своїм російським колегою у даному питанні під час запланованого візиту російського лідера до Туреччини наприкінці цього місяця, але рішення залежить від того, чи західні країни виконають свої обіцянки.

Повідомляється, що протягом річної дії "зернової угоди", Росія неодноразово висувала вимоги щодо покращення власної торгівлі продовольством і добривами, включаючи відновлення роботи трубопроводу аміаку, який пролягав через Україну, і повторне підключення його Россільгоспбанку до системи SWIFT.

Зауважимо, що президент Укаїни Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган координують свої зусилля з повернення Росії до "зернової угоди".

Туреччина як одна з гарантів роботи "зернового коридору" впевнена, що зернову ініціативу продовжать. Проте нещодавно стало відомо, що Росія заздалегідь планувала вихід і робила відповідні кроки згідно з планом. До нього можуть бути віднесені також атаки на українську портову інфраструктуру відразу після призупинення дії угоди та погрози про атаки на кораблі.

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