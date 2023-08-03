У МЗС відповіли, хто може змусити Путіна повернутись до "зернової угоди"

Президент України Володимир Зеленський та його турецький колега Реджеп Ердоган координують зусилля з повернення Росії до "зернової угоди".

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в коментарі "Укрінформу".

"Україна координує з Ердоганом, щоб Путін повернувся в Чорноморську зернову угоду, а Ердоган координує із Зеленським. Це спільний інтерес", - зазначив він.

За його словами, єдиною людиною, яка може повернути російського диктатора Володимира Путіна до Чорноморської зернової ініціативи, є президент Ердоган.

Зернова угода: чи є шанс на її відновлення

17 липня сплив термін дії "зернової угоди", яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

У середу, 2 серпня, відбулася телефонна розмова лідерів Росії та Туреччини, за результатами якої Реджеп Ердоган і Володимир Путін домовилися про візит російського диктатора до Анкари.

Ердоган у розмові з російським диктатором намагався донести до нього думку, що довгострокове припинення "зернової угоди" не принесе нікому користі, а найбільше постраждають країни, які потребують зерна та мають низькі доходи, адже ціни на зернові вже збільшилися на 15% за останні два тижні.

Туреччина як одна з гарантів роботи "зернового коридору" впевнена, що зернову ініціативу продовжать. Проте нещодавно стало відомо, що Росія заздалегідь планувала вихід і робила відповідні кроки згідно з планом. До нього можуть бути віднесені також атаки на українську портову інфраструктуру відразу після призупинення дії угоди та погрози про атаки на кораблі.

Своєю чергою Київ працює над відновленням роботи "зернового коридору", незважаючи на позицію росіян.