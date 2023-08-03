В МИД ответили, кто может заставить Путина вернуться к "зерновому соглашению"

Президент Украины Владимир Зеленский и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган координируют усилия по возвращению России в "зерновое соглашение".

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии "Укринформу".

"Украина координирует с Эрдоганом, чтобы Путин вернулся в Черноморское зерновое соглашение, а Эрдоган координирует с Зеленским. Это общий интерес", - отметил он.

По его словам, единственным человеком, который может вернуть российского диктатора Владимира Путина к Черноморской зерновой инициативе, является президент Эрдоган.

Зерновое соглашение: есть ли шанс на его восстановление

17 июля истек срок действия "зернового соглашения", направленного на обеспечение безопасного прохода судов из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

В среду, 2 августа, состоялся телефонный разговор лидеров России и Турции, по результатам которого Реджеп Эрдоган и Владимир Путин договорились о визите российского диктатора в Анкару.

Эрдоган в разговоре с российским диктатором пытался донести до него мнение, что долгосрочное прекращение "зернового соглашения" не принесет никому пользы, а больше всего пострадают страны, нуждающиеся в зерне и имеющие низкие доходы, ведь цены на зерновые уже увеличились на 15% за последние две недели.

Турция как один из гарантов работы "зернового коридора" уверена, что инициативу продолжат. Однако недавно стало известно, что Россия заранее планировала выход и делала соответствующие шаги согласно плану. К нему могут быть отнесены также атаки на украинскую портовую инфраструктуру сразу после приостановки действия соглашения и угрозы об атаках на корабли.

В свою очередь Киев работает над возобновлением работы "зернового коридора", несмотря на позицию россиян.