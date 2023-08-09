Турция хочет возобновить "зерновое соглашение" в расширенном формате

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что стремится возродить Черноморское зерновое соглашение в расширенном масштабе и призвал западные страны помочь превратить эту инициативу в основу мира между Россией и Украиной.

Об этом пишет Вloomberg.

Издание сообщает, что разговоры с РФ, которые инициировала Турция по возобновлению инициативы в расширенном масштабе, еще продолжаются. Эрдоган пытается донести до российского президента мнение, что долгосрочное прекращение "зернового соглашения" не принесет никому пользы.

"К сожалению, в предыдущий период принцип лояльности не придерживался. Не было сделано никаких дипломатических шагов, чтобы превратить позитивную атмосферу, созданную Черноморской инициативой, в прекращение огня, а затем в постоянный мир", - заявил Эрдоган.

На прошлой неделе Эрдоган и Путин впервые обсудили по телефону "зерновое соглашение" после того, как Россия вышла из него. Президент Турции надеется, что ему удастся достичь определенного согласия со своим российским коллегой по данному вопросу во время запланированного визита российского лидера в Турцию в конце этого месяца, но решение зависит от того, выполнят ли западные страны свои обещания.

Сообщается, что в течение действия "зернового соглашения", Россия неоднократно выдвигала требования по улучшению собственной торговли продовольствием и удобрениями, включая возобновление работы трубопровода аммиака, пролегающего через Украину, и повторное подключение его Россельхозбанка к системе SWIFT.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган координируют свои усилия по возвращению России к "зерновому соглашению".

Турция, как один из гарантов работы "зернового коридора", уверена, что инициативу продолжат. Однако недавно стало известно, что Россия заранее планировала выход и делала соответствующие шаги согласно плану. К нему могут быть отнесены также атаки на украинскую портовую инфраструктуру сразу после приостановки действия соглашения и угрозы об атаках на корабли.

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