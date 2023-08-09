После атаки на украинские порты РФ столкнулась с проблемой экспорта собственного зерна

Отсутствие в России необходимого количества кораблей и нежелания западных зернотрейдеров вести бизнес с Москвой увеличивают расходы РФ на транспортировку российской пшеницы. Это может отразиться на мировых ценах на пшеницу.

Об этом сообщает Reuters.

Риски, связанные с торговлей с Россией повышают расходы на фрахт судов для Москвы и заставляют ее использовать более старые и меньшие суда неизвестных судоходных операторов, пишет издание.

Отмечается, что данная ситуация вызывает сомнения, сможет ли Россия поддерживать темпы экспорта, поскольку, если ее не решить, это может повысить мировые цены на пшеницу. Глобальные товарные компании больше не помогают России в механизмах торговли ее зерном. Cargill, Louis Dreyfus и Viterra приостановили свою работу с РФ 1 июля.

Несмотря на то, что экспорт сельскохозяйственной продукции не подпадает под прямые санкции Европы и США, введенные после того, как Россия вторглась в Украину в прошлом году, Москва говорит, что ограничения, наложенные на банковскую деятельность и российских физических лиц, являются "скрытыми санкциями" в отношении торговли продуктами питания.

Учитывая повышенную угрозу в Черном море, страхование судов, направляющихся в черноморские порты России, выросло на десятки тысяч долларов, пишет издание.

Майк Солтхаус, глава отдела внешних связей ведущей компании по страхованию судов NorthStandard, сказал, что с тех пор как Соединенные Штаты и Европа ввели санкции, некоторые трейдеры и страховщики опасаются, что конечные бенефициарные владельцы российских портов и терминалов могут быть связаны с подсанкционными лицами.

Он сказал, что вся эта ситуация приводит к нежеланию многих участвовать в торговле с Россией.

Он добавил, что еще одним риском является то, что судну нужно покупать топливо у России, и эта ситуация, по словам источника, может создать проблемы с западными силами санкций, что усложнит ведение нероссийского бизнеса.

Какая ситуация в Черном море

Напомним, президент Владимир Путин пообещал заменить украинское зерно российскими поставками в Африку после того, как Москва в июле вышла из "зернового соглашения", которое обеспечивало безопасный проход украинских продовольственных грузов в Черном море и атаковало украинские порты и зернохранилища.

Однако некоторые африканские страны отказались принимать российское зерно даже бесплатно, ссылаясь на то, что оно может быть украдено из Украины.

В США считают, что в обещания Путина о бесплатном зерне для нескольких стран Африки не спасут ситуацию, которая сложилась из-за выхода страны-агрессорки из зерновой сделки.

Кроме того, Европейский Союз предупредил развивающиеся страны, что Россия предлагает им дешевое зерно, чтобы создать новые зависимости, усиливая экономическую уязвимость и глобальную продовольственную опасность.

В ответ на российские атаки по своим портам Украина атаковала российский нефтяной танкер и военный корабль на ее военно-морской базе в Новороссийске, рядом с крупным зерновым и нефтяным портом, добавила новых опасностей для транспорта в Черном море. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил Россию, что она может остаться без кораблей и судов, если московские войска будут продолжать атаковать украинские порты.