Після атаки на українські порти РФ зіткнулася з проблемою експорту власного зерна

Відсутність у Росії необхідної кількості кораблів та небажання західних зернотрейдерів вести бізнес з Москвою збільшують витрати РФ на транспортування російської пшениці. Це може відобразитися на світових цінах на пшеницю.

Про це повідомляє Reuters.

Фінансові та безпекові ризики для інших країн, які пов’язані з торгівлею з Росією підвищують витрати на фрахт суден для Москви та змушують її використовувати більш старі та менші судна не відомих судноплавних операторів, пише видання.

Зазначається, що дана ситуація викликає сумніви щодо того, чи зможе Росія підтримувати темпи експорту, оскільки, якщо її не вирішити, це може підвищити світові ціни на пшеницю. Глобальні товарні компанії більше не допомагають Росії в механізмах торгівлі її зерном. Cargill, Louis Dreyfus і Viterra припинили свою роботу з РФ 1 липня.

Незважаючи на те, що експорт сільськогосподарської продукції не підпадає під прямі санкції Європи та США, запроваджені після того, як Росія вторглася в Україну минулого року, Москва каже, що обмеження, накладені на банківську діяльність і російських фізичних осіб, є "прихованими санкціями" щодо торгівлі продуктами харчування.

Зважаючи на підвищену загрозу в Чорному морі, страхування суден, які прямують до чорноморських портів Росії, наразі зросло на десятки тисяч доларів.

Майк Солтхаус, голова відділу зовнішніх зв’язків провідної компанії зі страхування суден NorthStandard, сказав, що з тих пір, як Сполучені Штати та Європа запровадили санкції, деякі трейдери та страховики побоюються, що кінцеві бенефіціарні власники російських портів і терміналів можуть бути пов’язані з підсанкційними особами.

Він сказав, що вся ця ситуація призводить до небажання багатьох компанії брати участь у торгівлі з Росією.

Він додав, що ще одним ризиком є ​​те, що судну потрібно купувати паливо в Росії, і ця ситуація може створити проблеми із західними силами санкцій, що ускладнить ведення неросійського бізнесу.

Яка ситуація в Чорному морі

Нагадаємо, президент Володимир Путін пообіцяв замінити українське зерно російськими поставками в Африку після того, як Москва в липні вийшла із "зернової угоди", яка забезпечувала безпечний прохід українських продовольчих вантажів у Чорному морі та атакувала українські порти і зерносховища.

Проте деякі африканські країни відмовилися приймати російське зерно навіть безкоштовно, посилаючись на те, що воно може бути краденим з України.

У США вважають, що обіцянки Путіна про безкоштовне зерно для кількох країн Африки не врятують ситуації, яка склалася через вихід країни-агресорки із зернової угоди.

Окрім цього, Європейський Союз попередив країни, що розвиваються, що Росія пропонує їм дешеве зерно, щоб створити нові залежності, посилюючи економічну вразливість і глобальну продовольчу небезпеку.

У відповідь на російські атаки по своїх портах, Україна атакувала російський нафтовий танкер і військовий корабель на її військово-морській базі в Новоросійську, поруч із великим зерновим і нафтовим портом, додала нових небезпек для транспорту в Чорному морі. Президент України Володимир Зеленський попередив Росію, що вона може залишитися без кораблів і суден, якщо московські війська продовжуватимуть атакувати українські порти.