Ціни на українське зерно різко зросли після чергового обстрілу портової інфраструктури Одещини

Пшениця та кукурудза підскочили в ціні після того, як російські війська вночі 2 серпня завдали ударів з безпілотників по південній частині Одеської області і пошкодили елеватор, зернові ангари та склад.

Про це повідомляє Вbloomberg.

Внаслідок цього, ф'ючерси на пшеницю на Чиказькій товарній біржі підскочили на 4,9% до 6,84 долара за бушель. Кукурудза подорожчала аж на 3,2%.

Повідомлється, що Україна продовжує досліджувати альтернативні шляхи експорту зерна після того, як 17 липня Москва вийшла з угоди, яка дозволяла транспортування через Чорне море.

Румунія планує плпнує допомогти Україні та розширити один із ключових маршрутів транзиту зерна з України, а Київ також обговорював можливість використання хорватських портів для експорту зерна.

Атака на портову інфраструктуру України

Одразу після виходу Росії з “зернової угоди” росіяни завдали масованої атаки по Одесі внаслідок чого постраждала і портова інфраструктура. Також росіяни вдарили по порту Чорноморськ, вивівши з ладу портову інфраструктуру та знищивши зерно, що було призначено для Китаю.

Раніше Росія атакувала порти в Одеській області та на річці Дунай, намагаючись перешкодити експорту з України, а минулого тижня вона атакував дунайський порт Рені.

19 липня загарбники здійснили ще одну атаку по області, пошкодивши, серед іншого, зерновий і олійний термінали. Повідомлялося, що ворог вивів із роботи значну частину експортної інфраструктури порту "Чорноморськ".

Президент Володимир Зеленський наголосив, що масштабність російської атаки ракетами та дронами на Одеську область, зокрема порти Одеси та Чорноморська, показала недостатність наявних в України засобів протиповітряної оборони.

Після цього обстрілу президент України Володимир Зеленський дав доручення військовим посилити захист портової інфраструктури.

21 липня ворожі ракети знов поцілили в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області, внаслідок чого було знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.