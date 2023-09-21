Новая система торговли зерном вместо запрета: Словакия и Украина нашли компромисс

Министры сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш и Украины Николай Сольский договорились создать систему лицензирования торговли зерном, что позволит отменить запрет на импорт четырех украинских товаров в Словакию.

Об этом сообщает Reuters.

"Министры договорились о создании системы торговли зерном на основе выдачи и контроля лицензий", - говорится в электронном письме словацкого министерства.

Однако Биреш добавил, что пока эта система не заработает и не будет полностью протестирована, запрет на импорт четырех товаров из Украины остается в силе.

В словацком ведомстве сообщили, что Украина также согласилась остановить рассмотрение жалобы в ВТО.

Конфликт с соседями вокруг экспорта зерна

Напомним, на прошлой неделе Словакия, Польша и Венгрия объявили национальные ограничения на импорт украинского зерна после того, как Европейская комиссия решила не распространять запрет на импорт в пять восточноевропейских государств ЕС.

Спор обострился, когда Украина подала иски в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии. Более торговый представитель Украины Тарас Качка заявил о возможность введения эмбарго на польский лук, помидоры, капусту и яблоки, что вызвало, в частности, возмутительную реакцию Телюса.

Страны, вводящие национальные запреты, утверждают, что дешевая украинская пшеница, предназначенная преимущественно для транзита на запад и порты, разрушает их внутренние рынки.

При этом Польша всячески давала понять, что ограничений с украинской стороны будет недостаточно, и настаивала на полном эмбарго по четырем позициям.

Украина предлагает странам-соседям компромисс

Украина пытается как-то решить эту проблему и минимизировать конфликтные ситуации с соседями. 19 сентября Кабинет министров одобрил новую процедуру экспорта кукурузы, рапса, подсолнечника и пшеницы во все упомянутые пять стран ЕС: она будет осуществляться по лицензиям Министерства экономики по согласованию с Министерством аграрной политики.

21 сентября Сольский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Робертом Телусом, и они договорились найти решение конфликтной ситуации. Следующие переговоры пройдут в ближайшие дни. Польская сторона изучит украинский план по экспорту и подготовит свои предложения к нему.