Польша не собирается снимать запрет на ввоз украинского зерна, пока не будет выполнено условие, - польский министр

Ограничения на импорт украинского зерна в Польшу будут сохраняться до тех пор, пока на уровне Европейского Союза не будут разработаны новые правила.

Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Чеслав Секерский.

"Мы должны поддерживать эмбарго, пока не будут согласованы условия, которые его заменят. Я считаю, что хорошим решением будет введение лицензирования транспорта при использовании транзитных путей за пределами Польши", - процитировало Министерство сельского хозяйства этой страны интервью министра телеканала TVP Info в Х (ранее – Twitter).

Minister @CzSiekierski: Musimy podtrzymać embargo, do czasu wynegocjowania warunków, które je zastąpią. Myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie wprowadzenie licencjonowania transportu, przy jednoczesnym wykorzystaniu dróg tranzytu poza Polską. pic.twitter.com/cwyJpxHyBC — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) January 2, 2024

Чеслав Секерский добавил, что экспорт украинского зерна должен идти по другому маршруту, чем европейский или польский.

"Потому что всегда есть определенный риск даже во время транзита, что часть зерна и другой сельхозпродукции останется в Польше", - пояснил глава польского Минсельхоза.

Напомним, ограничения на украинское зерно были введены 2 мая 2023 года после жалоб Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии на то, что его избыток на рынке снижает цены на местную сельхозпродукцию, что влияет на доходы местных фермеров.

После 15 сентября 2023 года Европейская комиссия решила не продолжать запрет импорта украинского зерна в эти страны. Такое решение было принято после анализа данных, связанных с влиянием экспорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на рынок ЕС.

Однако аграрии стран-соседей Украины недовольны дешевой украинской продукцией и требуют ввести ограничения на ее проникновение на отечественные рынки. Наиболее острым конфликт стал с Польшей – польские аграрии объединились с перевозчиками для блокирования украинско-польской границы.

Фото: ua.depositphotos.com