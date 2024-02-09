Польский министр поддерживает протестующих, но попытается снять блокаду

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский поддержал требования фермеров по ограничению поступления товаров из Украины и считает необходимым установить четкие объемы продукции, которую Польша будет контролировать, однако он будет просить их разблокировать границу.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом он заявил в эфире польского радио.

По его словам, фермеры обеспокоены чрезмерным поступлением товаров из Украины, а также с других неевропейских рынков в ЕС, особенно в Польшу.

Он считает, что Польша и другие пограничные страны больше всего пострадали от решения ЕС либерализовать торговлю с Украиной и разрешения ей импортировать товары без пошлин и квот, поскольку это чревато внутренним рынком страны.

"Это должна была быть форма помощи Украине. Мы понимаем помощь, поляки ее оказали очень решительно и от всей души (...) Мы ведем двусторонние переговоры с Украиной, мы хотим установить определенные суммы и объемы, которые мы будем контролировать. Если продукта многовато, то идет завал", – отметил он.

Секерский подчеркнул, что кроме полной блокировки импорта, как в случае с зерновыми, ограничения следует ввести и на импорт сахара и мяса птицы.

"Мы будем подавать заявки в Еврокомиссию, но мы хотим это закрепить и в наших отношениях с Украиной. Мы будем четко договариваться до конца, потому что право на стороне фермеров и Министерства сельского хозяйства", – добавил министр.

Он отметил, что уже достигнуты определенные отступления от требований ЕС, но дальнейшие договоренности еще продолжаются.

Minister @CzSiekierski w #Przyborowice: Prowadzimy rozmowy techniczne z Ukrainą, rozmawiamy z #KE. Są już odstępstwa KE od wymogów, dalsze ustalenia wciąż trwają. Protesty rolników w 🇪🇺 wymusiły zmianę postawy KE, która zdała sobie sprawę z oczekiwań społecznych.

Pamiętajmy… — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) February 9, 2024

Он подчеркнул, что не хочет ограничивать права аграриев на протесты и сопротивление, поскольку фермеры хотят, чтобы вся Польша знала об их проблемах и нуждаются в финансовой поддержке, потому что они находятся в очень тяжелом положении.

В то же время политик считает, что это не должно затрагивать обычных жителей.

Позже в соцсети Х Секерский написал, что будет обращаться к фермерам с просьбой прекратить блокировку пунктов пропуска.

"Я буду обращаться к аграриям прекратить блокаду. Я понимаю, что фермеры хотят, чтобы потребители знали об их проблемах и осознавали, что проблемы сельского хозяйства – это проблемы всех жителей", - отметил он.

Minister @CzSiekierski w #Przyborowice: Będę apelował do rolników o likwidację blokad. Rozumiem, że rolnicy chcą, żeby konsumenci dowiedzieli się o ich problemach i żeby zdali sobie sprawę, że problemy rolnictwa są problemami wszystkich mieszkańców. pic.twitter.com/SaJXZ4CstR — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) February 9, 2024

Польские фермеры заблокировали три КПП

Напомним, утром 9 февраля польские фермеры снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Позвоночное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Также они планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных железнодорожного транспорта на автомобильный.

В зависимости от КПП, протестующие планируют пропускать по 1-2 грузовика в час, а перед пунктом пропуска "Медика" ограничения коснутся и легкового транспорта и автобусов.

Кроме того, с 12 февраля поляки сообщили, что могут начать частичную блокаду в пункте пропуска "Зосин-Устилуг" в Польше для грузовиков. Кроме того, венгерские пограничники предупреждают об акциях протеста фермеров 9 февраля на автодороге к пункту пропуска "Захонь", что напротив украинского "Чоп (Тиса)".