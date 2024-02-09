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Польский министр поддерживает протестующих, но попытается снять блокаду
Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский поддержал требования фермеров по ограничению поступления товаров из Украины и считает необходимым установить четкие объемы продукции, которую Польша будет контролировать, однако он будет просить их разблокировать границу.
Об этом он заявил в эфире польского радио.
По его словам, фермеры обеспокоены чрезмерным поступлением товаров из Украины, а также с других неевропейских рынков в ЕС, особенно в Польшу.
Он считает, что Польша и другие пограничные страны больше всего пострадали от решения ЕС либерализовать торговлю с Украиной и разрешения ей импортировать товары без пошлин и квот, поскольку это чревато внутренним рынком страны.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Это должна была быть форма помощи Украине. Мы понимаем помощь, поляки ее оказали очень решительно и от всей души (...) Мы ведем двусторонние переговоры с Украиной, мы хотим установить определенные суммы и объемы, которые мы будем контролировать. Если продукта многовато, то идет завал", – отметил он.
Секерский подчеркнул, что кроме полной блокировки импорта, как в случае с зерновыми, ограничения следует ввести и на импорт сахара и мяса птицы.
"Мы будем подавать заявки в Еврокомиссию, но мы хотим это закрепить и в наших отношениях с Украиной. Мы будем четко договариваться до конца, потому что право на стороне фермеров и Министерства сельского хозяйства", – добавил министр.
Он отметил, что уже достигнуты определенные отступления от требований ЕС, но дальнейшие договоренности еще продолжаются.
Он подчеркнул, что не хочет ограничивать права аграриев на протесты и сопротивление, поскольку фермеры хотят, чтобы вся Польша знала об их проблемах и нуждаются в финансовой поддержке, потому что они находятся в очень тяжелом положении.
В то же время политик считает, что это не должно затрагивать обычных жителей.
Позже в соцсети Х Секерский написал, что будет обращаться к фермерам с просьбой прекратить блокировку пунктов пропуска.
"Я буду обращаться к аграриям прекратить блокаду. Я понимаю, что фермеры хотят, чтобы потребители знали об их проблемах и осознавали, что проблемы сельского хозяйства – это проблемы всех жителей", - отметил он.
Польские фермеры заблокировали три КПП
Напомним, утром 9 февраля польские фермеры снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Позвоночное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Также они планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных железнодорожного транспорта на автомобильный.
В зависимости от КПП, протестующие планируют пропускать по 1-2 грузовика в час, а перед пунктом пропуска "Медика" ограничения коснутся и легкового транспорта и автобусов.
Кроме того, с 12 февраля поляки сообщили, что могут начать частичную блокаду в пункте пропуска "Зосин-Устилуг" в Польше для грузовиков. Кроме того, венгерские пограничники предупреждают об акциях протеста фермеров 9 февраля на автодороге к пункту пропуска "Захонь", что напротив украинского "Чоп (Тиса)".