Польський міністр підтримує протестувальників, але спробує зняти блокаду

Міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Сєкєрський підтримав вимоги фермерів щодо обмеження надходження товарів з України та вважає за необхідне встановити чіткі обсяги продукції, яку Польща буде контролювати, проте він проситиме їх розблокувати кордон.

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Про це він заявив у ефірі Польського радіо.

За його словами, фермери занепокоєні через надмірне надходження товарів з України, а також з інших неєвропейських ринків до ЄС, особливо до Польщі.

Він вважає, що Польща та інші прикордонні країни найбільше постраждали від рішення ЄС лібералізувати торгівлю з Україною та дозволи їй імпортувати товари без мит і квот, оскільки це загрожує внутрішньому ринку країни.

"Це мала бути форма допомоги Україні. Ми розуміємо допомогу, поляки її надали дуже рішуче і від щирого серця (...) Ми ведемо двосторонні переговори з Україною, ми хочемо встановити певні суми і обсяги, які ми будемо контролювати. Якщо продукту забагато, то йде завал", – зазначив він.

Сєкерський підкреслив, що окрім повного блокування імпорту, як у випадку із зерновими, обмеження потрібно ввести і на імпорт цукру та м’ясі птиці.

"Ми будемо подавати заявки в Єврокомісію, але ми хочемо це закріпити і в наших відносинах з Україною. Ми будемо чітко домовлятися до кінця, тому що право на стороні фермерів і Міністерства сільського господарства", – додав міністр.

Він зауважив, що вже досягнуті певні відступи від вимог ЄС, але подальші домовленості ще тривають.

Minister @CzSiekierski w #Przyborowice: Prowadzimy rozmowy techniczne z Ukrainą, rozmawiamy z #KE. Są już odstępstwa KE od wymogów, dalsze ustalenia wciąż trwają. Protesty rolników w 🇪🇺 wymusiły zmianę postawy KE, która zdała sobie sprawę z oczekiwań społecznych.

Pamiętajmy… — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) February 9, 2024

Він наголосив, що не хоче обмежувати права аграріїв на протести та спротив, оскільки фермери хочуть, щоб уся Польща знала про їхні проблеми і потребують фінансової підтримки, тому що вони перебувають у дуже скрутному становищі.

В той же час, політик вважає, що це не повинно зачіпати звичайних мешканців.

Пізніше у соцмережі Х Сєкерський написав, що буде звертатися до фермерів з проханням припинити блокування пунктів пропуску.

"Я буду звертатися до аграріїв припинити блокаду. Я розумію, що фермери хочуть, щоб споживачі знали про їхні проблеми та усвідомлювали, що проблеми сільського господарства – це проблеми всіх жителів", - зазначив він.

Minister @CzSiekierski w #Przyborowice: Będę apelował do rolników o likwidację blokad. Rozumiem, że rolnicy chcą, żeby konsumenci dowiedzieli się o ich problemach i żeby zdali sobie sprawę, że problemy rolnictwa są problemami wszystkich mieszkańców. pic.twitter.com/SaJXZ4CstR — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) February 9, 2024

Польські фермери заблокували три КПП

Нагадаємо, вранці 9 лютого польські фермери знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Також вони планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.

В залежності від КПП, протестувальники планують пропускати по 1-2 вантажівки на годину, а перед пунктом пропуску "Медика" обмеження торкнутся і легкового транспорту та автобусів.

Окрім цього, з 12 лютого поляки повідомили, що можуть почати часткову блокаду у пункті пропуску "Зосин-Устилуг" у Польщі для вантажівок. Крім того, угорські прикордонники попереджають про акції протесту фермерів 9 лютого на автошляху до пункту пропуску "Захонь", що навпроти українського "Чоп (Тиса)".